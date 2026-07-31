Al menos 34 mineros muertos por una explosión de metano en un yacimiento de carbón en el este de Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de tareas de rescate de mineros en Pakistán - Europa Press/Contacto/Stringer - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 34 mineros han muerto y dos siguen desaparecidos por una gran explosión ocurrida esta pasada noche en el yacimiento de carbón de Sorange, donde el reventón de una bolsa de gas metano ha arrasado dos galerías donde trabajaban más de cincuenta personas.

El último balance de esta mañana, proporcionado por la Organización de Ayuda de Emergencia de la provincia de Baluchistán a la emisora pública Radio Pakistán, apunta que hay al menos dos mineros desaparecidos. El resto han sido rescatados con heridas de diferente consideración.

La explosión ocurrió por la acumulación del gas en una de las galerías, a 1,2 kilómetros de profundidad y mal ventilada. La detonación provocó un incendio y el colapso parcial de la otra mina.

El primer ministro de Pakistán, Shebhaz Sharif, ha ofrecido sus condolencias y comprometido toda la ayuda posible del Gobierno federal durante las tareas de rescate que continuarán durante las próximas horas.