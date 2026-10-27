Al menos 36 muertos y más de 150 heridos en un ataque del Ejército sudanés en la capital de Darfur del Sur

Archivo - Mujeres desplazadas recogen alimentos y bienes básicos en Nyala, Darfur del Sur (archivo) - Gregg Brekke / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 36 personas han muerto y más de 150 han resultado heridas a causa de un bombardeo del Ejército de Sudán contra un mercado en Nyala, capital del estado de Darfur del Sur, ha denunciado este martes Médicos Sin Fronteras (MSF).

El ataque, atribuido a las Fuerzas Armadas sudanesas y efectuado con drones, tuvo lugar este lunes alrededor de las 20.00 (hora local) y alcanzó un "concurrido" mercado al oeste de la localidad, causando una "gran devastación" entre comerciantes y viandantes.

La ONG ha informado de esta cifra de víctimas que han recibido los equipos del Hospital Universitario de Nyala, al que da apoyo, en un comunicado en el que precisa que 21 de los fallecidos vestían "de civil" y recuerda que los mercados, viviendas y otras infraestructuras civiles "no son objetivos militares".

"Esto es espantoso (...) El personal médico trabajó sin descanso para atender a los pacientes. Todos están muy conmocionados. Todo el mundo se hace la misma pregunta: '¿Por qué se atacan los mercados? ¿Por qué se ataca precisamente a los lugares donde la gente necesita ir a conseguir alimentos y donde se congregan tantos civiles?'", ha declarado Dale Koninckx, coordinador de proyecto de MSF en Nyala.

La ONG ha recordado asimismo que hace diez días la localidad fue escenario de otro ataque con drones, concretamente en el mercado de Al Mawashi, que se saldó con al menos cuatro muertos y "muchos más" heridos, al tiempo que ha advertido de sus efectos sobre el acceso de la población a alimentos y suministros, "en un momento en que la desnutrición es motivo de creciente preocupación".

MSF ha extendido sus acusaciones a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), que también está bombardeando "zonas e infraestructuras civiles". El grupo paramilitar ha incrementado durante los últimos días sus ataques con drones contra instalaciones energéticas en el país africano, alcanzando infraestructuras en Gezira, Sennar, Gedaref y Nilo Blanco.

La guerra civil estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.