Al menos 48 muertos y más de 70 heridos por las inundaciones en Afganistán

Archivo - Imagen de archivo de los efectos de las fuertes lluvias en Afganistán. - Europa Press/Contacto/Aimal Zahir - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Afganistán han informado este jueves de que ya son 48 los muertos y 73 los heridos a causa de las inundaciones registradas en el país a medida que continúan las fuertes lluvias iniciadas el pasado mes de marzo.

El portavoz de la Autoridad Nacional de Respuesta a Desastres, Yousuf Hamad, ha indicado que solo en las últimas 24 horas han fallecido otras seis personas y siete han resultado heridas por las fuertes precipitaciones.

Durante el último día, más de 130 viviendas han quedado completamente destruidas y 390 más sufrieron han sufrido daños parciales. Al menos 1.042 familias se han visto afectadas en numerosas provincias, lo que ha provocado el desplazamiento de más de 200 de ellas.

El Departamento de Meteorología del Ministerio de Transportes y Aviación también ha alertado de la posibilidad de que se produzcan fuertes nevadas y lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en algunas partes del país, incluidas las regiones oriental, septentrional, occidental y central, según informaciones de la cadena de televisión Tolo News.

Las zonas más afectadas se encuentran en Kabul, Kapisa, Paruán, Panshir, Paktiyá, Kunar y Lagmán, entre otras. Se espera que durante los próximos días se registren más lluvias e inundaciones en casi todo el territorio.