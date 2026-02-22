Al menos 50 personas desaparecidas tras un nuevo derrumbe en un vertedero de Filipinas

Archivo - Un vertedero en Filipinas (archivo) - Europa Press/Contacto/George Buid - Archivo

Al menos 50 personas están desaparecidas en Filipinas tras un derrumbe ocurrido en un vertedero de la ciudad de Rodríguez, en la provincia de Rizal, después de que 36 personas murieran en otro derrumbe ocurrido el 8 de enero en el vertedero de Binaliw, en la ciudad de Cebú.

El incidente de Rodríguez ocurrió en el distrito de San Isidro en torno a las 14.00 horas del pasado viernes, según ha denunciado el grupo político de defensa de las personas desfavorecidas Kadamay, citado por la televisión filipina ABS-CBN.

"No son datos definitivos. Es una estimación que se basa en las familias que están buscando a seres queridos", ha explicado la secretaria general de Kadamay, Mimi Doringo, que ha destacado que dos hermanos pudieron ser rescatados tras pasar más de una hora bajo la basura.

El Centro de Mando de la Oficina de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de Rizal ha confirmado tres personas desaparecidas, pero no ha dado más información al respecto.

"A algunos les han ofrecido dinero para que guardaran silencio sobre el hundimiento en el vertedero de Rizal que causó la desaparición de 50 personas", ha informado Kadamay en redes sociales.

Kadamay ha destacado que el vertedero está gestionado por la empresa privada International Solid Waste Integrated Management Specialist, Inc. (ISWIMS). Por el momento no hay información oficial sobre lo ocurrido.

Desde el movimiento político Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) han denunciado que la empresa ISWIMS impide que los medios de comunicación informen sobre lo ocurrido y advierte de que la Policía colabora para encubrir los hechos.

Una persona que recuperaba basura en el vertedero habría recibido una visita intimidatoria de ISWIMS tras publicar fotografías del incidente en redes sociales, según Bayan.

En este mismo vertedero cuatro trabajadores fueron rescatados con vida tras otro derrumbe ocurrido tras una fuerte lluvia.