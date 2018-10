Al menos 87 detenidos durante las manifestaciones a favor de los 'dreamers' en las inmediaciones del Capitolio de EEUU

Actualizado 06/03/2018 10:11:19 CET

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía del Capitolio ha detenido este lunes a 87 personas en el marco de una serie de manifestaciones llevadas a cabo en señal de apoyo a los 'dreamers', los cerca de 800.000 inmigrantes que llegaron de forma ilegal a Estados Unidos siendo niños, con motivo de la expiración del programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).

Las autoridades han registrado dos protestas en las inmediaciones del Capitolio. Según las fuerzas de seguridad, 68 personas han sido arrestadas durante una manifestación por bloquear una de las calles cercanas al Congreso estadounidense, en las avenidas Independence y New Jersey.

Los detenidos han sido acusados de "obstruir e incomodar" a los ciudadanos. Los agentes han presentado cargos contra 28 de ellos por resistirse a ser detenidos, según ha informado la cadena de noticias estadounidense CNN.

Otros 19 han sido arrestados por manifestarse enfrente de la oficina del Gobierno federal del edificio Longworth, donde habrían intentado acceder al despacho del presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.

Los manifestantes se han manifestado al grito de "¡Sin documentos! ¡Sin miedo!" tanto en inglés como en español. La derogación del DACA fue anunciada por la Administración del presidente, Donald Trump, a principios de septiembre. Entonces el Gobierno dio un plazo de seis meses al Congreso para hallar una solución sobre el estatus de los 'dreamers', un asunto que ha provocado fuertes divisiones en el Gobierno.

El programa, que fue aprobado en 2012 por la Administración del expresidente Barack Obama, da acceso a permisos de trabajo a aquellos que ingresaron en el país de forma irregular siendo niños. Según el Gobierno de Trump, se trata de un subterfugio para sortear las leyes en un país que "no puede acoger a todo el mundo".

En septiembre, las autoridades indicaron que no aceptarían ninguna nueva petición en el marco del programa, pero aseguró que no tocaría a los beneficiarios previos al 5 de marzo y permitirá la renovación de ciertos permisos hasta el 5 de octubre.

A finales de febrero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó estudiar una petición de la Administración para comenzar la retirada progresiva de los beneficios de los que gozan los 'dreamers' a partir del 5 de marzo.

Un tribunal federal determinó el 9 de enero que, hasta que se resuelva el litigio en torno a los 'dreamers', el Gobierno de Trump no puede iniciar su plan de derogación de la DACA, previsto para este mismo lunes.

La Administración elevó entonces una petición al Supremo para seguir adelante con la medida, pero el Alto Tribunal también rechazó tener en cuenta dicho recurso, lo que por el momento convierte el 5 de marzo en una fecha simbólica de la expiración del programa en cuestión.

DACA youth protesters about@to be arrested after peaceful demonstration at US. Capitol @UNITEDWEDREAM pic.twitter.com/iVrQSBopY3

Capitol Police are arresting DACA protesters outside the Capitol. Their protest has blocked and closed down Independence Ave. pic.twitter.com/rso9jNnD2O