Al menos cinco civiles muertos y 11 heridos en nuevos combates entre el Ejército congoleño y el M23 en Kivu Norte

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco civiles han muerto y 11 han resultado heridos durante los tres últimos días de la nueva ofensiva emprendida por el Ejército congoleño contra las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23) en la provincia de Kivu Norte, en el noreste del país.

La capital de la provincia, Goma, se encuentra desde finales de enero en manos de la milicia, que ha protagonizado durante las últimas semanas un avance fulgurante por Kivu Norte y la vecina provincia de Kivu Sur.

El Ejército congoleño lanzó hace tres días una operación de contraataque en el territorio de Masisi que ha afectado en particular a las poblaciones de Ngesha y Nyabiondo, donde las fuentes locales elevan el total de fallecidos a once, aunque estas cifras todavía no están contrastadas.

Las fuentes de la emisora de la ONU en el país, Radio Okapi, han añadido que los combates han conllevado un nuevo éxodo de residentes que se suman a la monumental crisis de desplazados que sacude la región desde que el M23 decidiera reanudar su ofensiva a finales de 2022.

El M23 es un grupo rebelde integrado principalmente por tutsis congoleños que lanzó una nueva ofensiva a finales de 2022, tras el conflicto entre 2012 y 2013, que se saldó con un acuerdo de paz.

El gobierno congoleño acusa a Ruanda de financiar a esta organización armada mientras que Kigali denuncia que los tutsis congoleños están siendo objeto de una persecución por parte del Gobierno de RDC con apoyo de grupos armados como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) --fundada por hutus huidos del genocidio en 1994 en territorio ruandés-- y otras milicias locales.