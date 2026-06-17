Al menos cinco miembros de disidencias de las FARC muertos en un operativo del Ejército en el oeste de Colombia

Archivo - Agente de la Policía militar de Colombia en un municpio del Valle del Cauca - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Colombia ha anunciado este miércoles la muerte de cinco miembros del frente Jaime Martínez de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en una operación llevada a cabo en el departamento de Cauca, en el oeste del país.

La Tercera División del Ejército Nacional ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los cinco "integraban una comisión armada" a la que se le atribuye la muerte de al menos 21 civiles fruto de una explosión en Cajibío el pasado 25 de abril, que provocó además 45 heridos.

"Su accionar criminal comprendía también el hurto de vehículos sobre la vía Panamericana y el uso indiscriminado de drones con explosivos en varios municipios del Cauca", ha precisado.

Fruto de esta operación, en la que han participado la Fuerza Aérea y la Policía Nacional colombianas, el Ejército se ha incautado de ocho fusiles, una ametralladora, municiones y proveedores, un ordenador y teléfonos móviles.