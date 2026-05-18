Al menos cinco muertos y 15 heridos en nuevos ataques aéreos israelíes contra el sur de Líbano

Un coche destrozado tras un ataque contra el sur de Líbano. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Una nueva oleada de ataques aéreos acometidos este domingo por Israel contra varios puntos del sur de Líbano han dejado al menos cinco muertos y quince heridos, pese al alto el fuego formalmente en vigor que ha sido extendido recientemente por un periodo de 45 días.

Concretamente, uno de ellos ha tenido lugar en Tair Falsai, en el distrito de Tiro, donde han muerto tres personas, entre ellas un niño, así como otras ocho han resultado heridas, encontrándose entre ellas dos menores y un bebé.

También en el distrito de Tiro, la aviación israelí ha lanzado un ataque contra Tair Debá, por cuenta del cual han fallecido dos personas, incluido un niño, y otras tres han resultado heridas.

Por su parte, en Zrarié, sobre el río Litani, los ataques perpetrados por las fuerzas israelíes han dejado un saldo de dos heridos, a los cuales se suman idéntico número de personas heridas en Jebchit, en el norte del referido río.

Con esta reanudación del conflicto por cuenta de las violaciones del citado cese de hostilidades, en vigor desde el 16 de abril, ha seguido aumentando la cifra de víctimas mortales desde el inicio a principios de marzo con motivo de la guerra de Irán de los combates entre el partido-milicia chií libanés Hezbolá e Israel, un balance que asciende ya a casi de 3.000 personas, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud de Líbano.