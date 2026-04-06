Al menos cinco muertos en un ataque de EEUU e Israel contra la ciudad iraní de Qom

Archivo - Imagen de archivo del humo tras un ataque contra Irán. - Shadati / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han informado este lunes de que al menos cinco personas han muerto en un ataque achacado a Estados Unidos e Israel contra la ciudad de Qom, situada en al suroeste de Irán, la capital del país, a medida que avanza la ofensiva lanzada a finales de febrero contra el país.

Así, han explicado que cinco ciudadanos han muerto en "un ataque matutino del régimen sionista y Estados Unidos" contra un edificio residencial de la ciudad, según informaciones recogidas por la agencia de noticias iraní Fars.

El ataque tenía como objetivo, tal y como han denunciado, "infraestructuras civiles". De momento, los equipos de búsqueda y rescate continúan operando en la zona pare lograr la retirada completa de los escombros y evitar más víctimas mortales, tal y como han apuntado.

Hasta la fecha, las autoridades iraníes sitúan en 2.076 los muertos por la ofensiva, de los cuales 216 son menores de edad. Por su parte, la Media Luna Roja iraní ha informado de que los bombardeos han destruido o dañado más de 100.000 edificios civiles, casi 40.000 de ellos en Teherán, la capital. Además, han sido alcanzadas unas 600 escuelas y casi 300 centros de salud en las cuatro semanas de bombardeos.