Al menos cinco muertos en un atentado suicida en una mezquita del noreste de Nigeria

Archivo - Bandera de Nigeria - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y más de 30 han resultado heridas este miércoles por la detonación de una bomba por un suicida en una mezquita en Maiduguri, capital del estado nigeriano de Borno, en el noreste del país, ha indicado la Policía.

Así lo ha confirmado el portavoz de la Policía del estado de Borno, Nahsum Daso, el declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias nigeriana, si bien no ha precisado si este balance incluye al atacante.

El atentado ha tenido lugar alrededor de las 18.15 horas, cuando el presunto atacante ha detonado un artefacto explosivo mientras los fieles se encontraban rezando en el interior de este templo ubicado en el mercado de Gamborun de la citada localidad, dejando además 35 heridos de diversa consideración que han sido trasladados al Hospital Universitario de Maiduguri.

Agentes de seguridad de distintas unidades han sido desplegados en las inmediaciones del lugar del crimen para asegurar la zona y realizar controles mientras las autoridades ya han iniciado una investigación.

Ningún grupo ha reclamado hasta el momento la autoría del ataque, si bien Borno ha sido escenario este verano de atentados por parte de Boko Haram. Las autoridades de Nigeria usan el nombre de Boko Haram para referirse tanto a este grupo como a su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), ambos especialmente activos en el noreste del país y la cuenca del lago Chad, donde han perpetrado decenas de atentados durante los últimos meses.