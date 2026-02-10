Al menos cinco muertos por disparos de las tropas de Israel en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego

Archivo - Militares israelíes en la Franja de Gaza - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto este martes por disparos efectuados por el Ejército de Israel en la Franja de Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 y que se enmarca en la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Fuentes sanitarias han confirmado que una mujer ha fallecido este martes debido a la gravedad de las heridas sufridas a manos de militares israelíes, mientras que otro hombre, identificado como Yusef Naser al Rifi, ha muerto también al norte de la ciudad de Jan Yunis, según informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA.

Por otra parte, tres personas --entre ellas una mujer-- han muerto esta mañana por ataques y disparos perpetrados por el Ejército de Israel en zonas del centro de la Franja de Gaza.

Así, estas mismas fuentes han especificado que dos hombres han perecido tras un ataque con drones perpetrado cerca de la localidad de Al Masdar, mientras que la mujer ha muerto por disparos realizados por un aparato aéreo no tripulado en la misma ciudad.

Por su parte, las fuerzas israelíes han afirmado en un comunicado que "en respuesta a la flagrante violación del alto el fuego de ayer, en la que terroristas salieron de un túnel subterráneo en el este de Rafá y dispararon contra las tropas, las Fuerzas de Defensa de Israel han atacado a terroristas de Hamás en Gaza".

El Ejército israelí ha asegurado que estos "terroristas" habían llevado a cabo "múltiples complots contra las tropas y el Estado de Israel".

Este mismo martes, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han cifrado en 586 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave, incluidos cinco durante las últimas 24 horas.