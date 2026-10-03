Al menos cinco muertos en Gaza tras un nuevo ataque israelí pese al alto el fuego

Archivo - Los palestinos lloran la muerte de un hombre en el hospital de al-Shifa tras haber fallecido en un ataque aéreo israelí contra una tienda de campaña en la ciudad de Gaza. - Hadi Daoud / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han fallecido, entre ellas una niña pequeña, y varias han resultado heridas este sábado tras un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial ubicado en el oeste de la ciudad de Gaza, según han informado fuentes locales del Hospital al Shifa recogidas por el diario 'Filastin'.

Según el medio, el ataque atribuido al Ejército de Israel ha incendiado el apartamento y ha herido de gravedad a varias personas. Mientras, drones israelíes siguen sobrevolando la zona a pesar del alto al fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero, aceptada por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Asimismo, en el norte del enclave, un bombardeo con drones cerca del cruce de Ansar, al oeste de la ciudad de Gaza, ha acabado con la vida de una de las víctimas y ha dejado múltiples heridos graves, mientras que las incursiones aéreas y los disparos se han intensificado en el barrio oriental de Tufah. Otra de las víctimas se ha registrado en el campo de refugiados de Nuseirat.

De forma paralela, las fuerzas israelíes han mantenido intensas operaciones terrestres a lo largo de todo el enclave. En el sur de la Franja, se han registrado demoliciones masivas de infraestructuras por parte del Ejército isreaelí en Jan Yunis, acompañadas por disparos contra el paso de Rafah, según apunta el medio local.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el jueves a cerca de 1.440 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 74.000 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.