Al menos cinco muertos en un motín en una comisaría en Colombia

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto durante un motín en una comisaría situada en el municipio colombiano de Munza, en pleno centro del país, después de que un grupo de presos prendiera fuego a unos colchones, desatando un posterior incendio que ha dejado otros siete afectados.

Las víctimas son los mismos presos que iniciaron la revuelta dentro de una de las celdas de este centro de detención transitoria, sobre el que las llamas se propagaron a gran velocidad, según ha informado el gobernador de Cudinamarca, Jorge Emilio Rojas, a través de su cuenta de la red social X.

Rojas ha detallado que los fallecidos no presentaban quemaduras, por lo que habrían fallecido por inhalación de humo, el mismo cuadro que presentan los otros siete afectados que se encuentran bajo observación.