Al menos cinco muertos y ocho heridos en nuevo ataque ruso en Zaporiya

Publicado: viernes, 21 noviembre 2025 5:36

Al menos cinco personas han muerto y otras ocho han resultado heridas como consecuencia de un ataque del Ejército ruso en la capital homónima de Zaporiyia, han anunciado este viernes las autoridades ucranianas.

El gobernador de la zona, Ivan Fedorov, ha actualizado el balance de víctimas de un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Armadas rusas alrededor de las 21.00 horas de este jueves contra esta provincia situada en el sureste de Ucrania.

En un mensaje en su canal de Telegram ha indicado que el ataque ha provocado daños en "al menos cinco edificios de gran altura" llegando a destruir "varios" centros comerciales y desatar un incendio, que ha sido extinguido por dotaciones de bomberos desplegadas.

