Al menos un civil ruso muerto en un ataque con drones ucranianos en una zona residencial de Bélgorod

Archivo - Escombros de un bloque de pisos dañado por el ataque con misiles rusos (archivo) - Vyacheslav Madiyevskyy / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un civil ruso ha perdido la vida este jueves como consecuencia de un ataque con drones atribuido a las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región del Graivoronsky, en Bélgorod, según han informado las autoridades regionales.

La víctima se encontraba en su vivienda particular cuando dos drones impactaron contra ella, hiriéndolo de gravedad, de acuerdo con un comunicado difundido por el centro de respuesta a emergencias de Bélgorod. "El hombre resultó gravemente herido y murió en el lugar", ha explicado el organismo, que ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos del fallecido.

En el mismo mensaje, se han reportado daños en otras dos casas --situadas en las localidades de Ivanovskaia Lisitsa y Khotmizhsk-- cuyos tejados han quedado perforados tras el impacto de vehículos aéreos no tripulados ucranianos. Asimismo, en otros puntos de la región, ataques diferenciados han impactado contra varios camiones y coches, incendiándose uno de ellos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha notificado que las fuerzas de defensa aérea rusas han "interceptado y destruido" durante la noche de este jueves hasta 71 vehículos aéreos no tripulados ucranianos de ala fija sobre el territorio de Bélgorod y otras regiones, incluido Moscú.