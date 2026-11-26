Archivo - Los bomberos extinguen los vehículos incendiados por los restos de un dron ruso que se estrelló en Kiev. - Volodymyr Tarasov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas en estado grave, como consecuencia de un ataque lanzado por las fuerzas rusas durante la noche de este miércoles contra la capital de Ucrania, Kiev, según han confirmado las autoridades locales.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, ha informado a través de redes sociales que los servicios médicos han hospitalizado a dos de los afectados, que se encuentran actualmente en estado grave, mientras que los otros dos heridos han recibido atención ambulatoria en el lugar.

De acuerdo con los balances difundidos tanto por el regidor como por la Administración Militar de la Ciudad de Kiev (KMBA, por sus siglas en ucraniano), los impactos se han concentrado en el distrito capitalino de Desnianski, situado en el noreste de la urbe, donde han resultado alcanzados un centro comercial, un edificio ubicado en una zona industrial y otro inmueble no residencial que ha sufrido importantes daños materiales.