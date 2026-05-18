Al menos cuatro muertos y 30 heridos en protestas contra el precio del combustible en Kenia

Archivo - Bandera de Kenia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y otras 30 han resultado heridas en Kenia, durante en curso contra el aumento del precio del combustible en el país, según ha confirmado este lunes el ministro del Interior, Kipchumba Murkomen.

"Es lamentable que hayamos perdido a cuatro kenianos en la violencia de hoy, que también dejó más de 30 heridos. Es deplorable que haya políticos en este país que midan el éxito de la oposición al Gobierno por el número de vidas inocentes perdidas", ha señalado en declaraciones recogidas por 'The Star'.

El titular de la cartera, que ha indicado que hay otras 348 personas detenidas en el marco de las protestas, ha asegurado que "la violencia, el bloqueo de carreteras y el vandalismo contra la propiedad pública y privada no pueden, bajo ningún concepto, hacer bajar los precios del petróleo" y ha advertido de que "la interrupción del transporte y el cierre de negocios solo pueden empeorar la situación".

Murkomen ha informado de que el Ejecutivo, a través del Tesoro y los ministerios de Energía y Transporte, están "tomando medidas para dialogar con los actores del sector del transporte y explorar formas de abordar el aumento de precios". "Confiamos en que estas conversaciones darán frutos", ha manifestado.

Pese a ello, el ministro ha señalado que "(le) preocupa que, si bien la mayor parte de Kenia ha reinado la paz, en algunas zonas haya elementos criminales que han sido movilizados y desplegados por políticos sin escrúpulos para atacar proyectos gubernamentales, bienes públicos, propiedades privadas, a personas afines al Gobierno y también a los bienes de los líderes progubernamentales".

Las protestas han estallado días después de que las autoridades de Kenia elevaran el pasado jueves los precios del diésel a un máximo de 1,5 euros por litro y hasta los 1,42 euros por litro de gasolina.