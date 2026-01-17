Al menos cuatro muertos por acumulación de gases en una mina del centro de Colombia

Archivo - Imagen de archivo de una mina en Colombia - Europa Press/Contacto/zhoushengping - Archivo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres mineros y una inspectora de seguridad laboral han muerto en el centro de Colombia, todos ellos asfixiados por acumulación de gases en una mina del departamento de Boyacá.

El incidente ha ocurrido esta pasada madrugada en la mina de El Diamante 42, en el municipio de Socha, cuando todos estaban efectuando tareas de inspección en una de las galerías.

La concentración de gases en interior de la mina alcanzó niveles críticos en cuestión de minutos, según han informado las autoridades a Noticias RCN.