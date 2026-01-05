Al menos cuatro muertos en un ataque israelí contra una tienda de campaña que albergaba a desplazados en el sur de Gaza

Palestinos desplazados en ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, por la ofensiva israelí contra el enclave - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han fallecido este lunes en un ataque lanzado por el Ejército de Israel contra una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas, en el suroeste de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego que entró en vigor a principios de noviembre de 2025.

Fuentes consultadas por la agencia de noticias WAFA han apuntado a que el ataque ha tenido lugar en la zona de Al Mauasi, al oeste de Jan Yunis, y que además hay varios heridos por lo que el balance de víctimas puede aumentar en las próximas horas.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de que han "atacado a un terrorista" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que planeaba llevar a acabo un "complot" contra las tropas israelíes que operan en el sur de la Franja "en un futuro inmediato".

"El terrorista representaba una amenaza real para las FDI y, por tanto, ha sido el objetivo de un ataque de precisión", reza un comunicado, al que el Ejército israelí ha adjuntado un vídeo del momento del bombardeo.

Según ha asegurado, antes del ataque tomaron "medidas para minimizar los daños a los civiles, incluyendo el uso de armas de precisión, observaciones aéreas e información de Inteligencia adicional".

Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este mismo lunes a 71.388 los muertos y 171.269 los heridos por la ofensiva, incluidos 422 fallecidos desde el 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor el último acuerdo de alto el fuego.