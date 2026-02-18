Al menos cuatro muertos y casi 30 heridos por un choque masivo en una autopista en Colorado, por el temporal de viento

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y otras 29 han resultado heridas este martes a consecuencia de un choque masivo de vehículos en una carretera del sur del estado de Colorado, afectado por un temporal adverso con ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 10 horas (hora local), afectando a más de 30 automóviles en una carretera al sur de la ciudad de Denver. Las autoridades locales han atribuido el suceso a la escasez de visibilidad de los conductores, un extremo a su vez provocado por los fuertes vientos que han levantado tierra por la carretera. La Patrulla Estatal de Colorado ha decidido cerrar los dos carriles de la autopista afectada, la Interestatal 25.

El responsable del organismo, Brian Lyons, ha confirmado en declaraciones recogidas por la cadena ABC News que las cuatro víctimas mortales circulaban en vehículos distintos mientras que los 29 heridos han requerido hospitalización con lesiones de diversa gravedad. Asimismo, las autoridades están trabajando para localizar a todas las personas que estaban en los automóviles implicados en el accidente.

Lyons ha incidido en que "la visibilidad era prácticamente nula", teniendo en cuenta que había "una cantidad significativa de tierra que volaba por la carretera" mientras el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta de fuertes vientos hasta la tarde del martes, con ráfagas de hasta 105 kilómetros por hora.