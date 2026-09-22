Al menos cuatro muertos por un incendio en un centro comercial del sur de Rusia

Archivo - Imagen de archivo de un camión de bomberos de Rusia. - AKISHIN VYACHESLAV - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han informado este martes de que al menos cuatro personas han muerto por un incendio registrado en un centro comercial de la ciudad de Sterlitamak, situada en la república de Baskortostán, en el sur del país.

El Ministerio de Emergencias del país ha indicado que la cifra de fallecidos, inicialmente de tres, ha ascendido a cuatro, mientras que en total ocho personas han resultado heridas, de las cuales al menos cuatro han tenido que ser hospitalizadas.

Así, ha indicado que el fuego se encuentra "contenido" y no ha logrado extenderse más allá de los 2.000 metros cuadrados que se han visto afectados de momento, aproximadamente, según informaciones de la agencia rusa de noticias Interfax.