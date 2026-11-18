Archivo - Imagen de archivo de un ataque ruso sobre Odesa. - Viacheslav Onyshchenko / Zuma Press / Europa Press
MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades locales ucranianas han denunciado este miércoles la muerte de al menos cuatro personas como consecuencia de nuevos bombardeos de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la ciudad de Odesa, ubicada en el sureste del país.
El alcalde de Odesa, Serhi Lisak, ha acusado a Rusia de atacar deliberadamente el centro de la ciudad, destruyendo edificios que forman parte del patrimonio histórico y cultural. "Lo que fue creado por generaciones, el agresor intenta destruirlo en un instante", ha lamentado.
No obstante, Lisak ha subrayado que "las pérdidas más dolorosas" son las de las vidas humanas, que se suman a la decena de heridos que se ha confirmado ya.
El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha informado de que han sido tres los ataques que han caído sobre el centro histórico de la ciudad, mientras durante la noche se han contabilizado varios bombardeos, aunque sin consecuencias, según ha advertido Lisak.