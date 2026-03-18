Al menos cuatro muertos y ocho heridos en ataques aéreos contra zonas rurales en el oeste de Irán

Un edificio en Irán, tras el ataque de misiles de Israel y Estados Unidos. Archivo - Europa Press/Contacto/Ircs

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una nueva oleada de ataques aéreos perpetrados este miércoles contra zonas rurales de la provincia de Lorestán, en el oeste de Irán, han dejado al menos cuatro personas muertas y otras ocho heridas, en el marco de la ofensiva conjunta lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Teherán.

Así lo ha denunciado el responsable adjunto de seguridad de Lorestán, que ha atribuido la muerte de estas cuatro personas y las lesiones de otras ocho a un ataque de Estados Unidos e Israel contra zonas rurales, según ha recogido la agencia semioficial iraní Tasnim.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel, hasta la fecha, se ha cobrado la vida de 3.000 personas en Irán, según la ONG de Derechos Humanos iraní Human Rights Activists in Iran (HRA), aunque que el último balance de las autoridades iraníes cifra en 1.200 los fallecidos.