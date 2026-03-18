Irán y Rusia denuncian un ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr

Archivo - Vista de la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha comunicado este martes de que Irán le ha informado de un ataque contra la central nuclear de Bushehr, en la costa sur del país, que está operada conjuntamente con Rusia, que también ha denunciado el ataque.

"Irán ha informado al OIEA de que un proyectil ha impactado contra las instalaciones de la central nuclear de Bushehr en la noche del martes", ha señalado el organismo a través de un mensaje en redes sociales, en el que ha confirmado que no se han reportado daños en las instalaciones o trabajadores heridos como consecuencia del ataque.

A raíz del ataque, el director general del organismo atómico, Rafael Grossi, ha hecho un llamamiento a la "máxima moderación" para evitar el riesgo de un accidente nuclear durante el conflicto abierto en Oriente Próximo por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han sido respondidos con el lanzamiento de drones y misiles a varios países de la región por parte de la República Islámica.

El director de la operadora nuclear rusa Rosatom, Alexei Lijachev, ha informado también del ataque contra la central nuclear, que no ha provocado heridos entre los trabajadores rusos allí emplazados, según ha remarcado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

"Se están realizando los preparativos para la tercera evacuación de personal de la central de Bushehr", ha añadido Lijachev, que ha especificado que aproximadamente 480 ciudadanos rusos permanecen en el recinto.

El director general de Rosatom ya alertó de que esta instalación nuclear se encontraba "bajo amenaza" al comienzo de la guerra en Oriente Próximo, cuando instó a las partes a "proteger las instalaciones".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha 3.000 muertos en Irán, según la ONG de Derechos Humanos iraní Human Rights Activists in Iran (HRA), mientras que las autoridades iraníes cifran en 1.200 los fallecidos.