Al menos cuatro muertos por el paso de un tornado por el suroeste de Turquía

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han informado este martes de que al menos cuatro personas han muerto y una ha resultado herida por el paso de un tornado por la provincia de Antalia, en el suroeste del país, un fenómeno poco común en esta zona.

El gobernador provincial, Hulusi Sahin, ha indicado que los cuatro fallecidos eran trabajadores de una obra que se encontraban durmiendo en un contenedor cuando tuvo lugar el incidente, según informaciones recogidas por la agencia estatal de noticias Anatolia.

Dos de ellos han muerto en el lugar de los hechos, mientras que otros dos han fallecido tras ser trasladados a un hospital de la zona. Una quinta persona se encuentra herida. "Es un fenómeno natural muy inusual, ya que no se han registrado tormentas ni tornados en ninguna otra parte, de momento", ha afirmado.

Está previsto que Antalia reciba en cuestión de semanas a cientos de delegados y altos cargos del mundo de cara a la cumbre de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31).