Al menos cuatro muertos y siete heridos por el sistema frontal que azota el centro de Chile

Imagen de Caleta Portales durante el sistema frontal que azota Valparaíso, Chile, con fuertes vientos, lluvia y oleaje. - Europa Press/Contacto/Cristobal Basaure Araya

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han fallecido y siete más han resultado heridas como consecuencia del sistema frontal que está sacudiendo el centro-norte y centro-sur de chile con fuertes vientos, lluvia y oleaje, y que ha dejado ya a más de 2.500 personas incomunicadas y cerca de 1.600 viviendas dañadas.

"Entre el tramo de Coquimbo y la Araucanía tenemos 99 personas damnificadas, 673 personas albergadas, 2.521 personas aisladas, la mayoría de ellos concentradas en la región de Coquimbo, producto de las crecidas de cauces y de esteros lesionados. Tenemos siete personas lesionadas y cuatro personas fallecidas, lamentablemente se ha sumado una nueva persona en este último momento", ha informado el ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, tras la reunión de una mesa técnica.

Alvarado ha lamentado que el escenario sigue siendo "complejo" y ha defendido que todas las decisiones que se han adoptado "buscan anticiparse a los riesgos y proteger la vida de las personas".

"Todavía enfrentaremos horas que serán exigentes, por lo que el llamado es a no exponerse, a evitar desplazamientos si no son indispensables", ha agregado el ministro, antes de avanzar que el sistema frontal se mantendrá --según predicciones-- hasta el domingo en la zona actualmente afectada y continuará extendiéndose hacia el sur.

Además de las consecuencias humanas, las autoridades han destacado que alrededor de 368.000 clientes se han visto privadas sin suministro eléctrico, en el tramo entre las regiones de Atacama y La Araucanía. No obstante, el servicio de agua potable ha funcionado con normalidad, habiéndose reportado problemas únicamente en el sector de San Luis, en la comuna de Colina, con 2.000 clientes sin suministro sanitario.

ALERTA ROJA EN DISTINTAS REGIONES

Tras evaluar la intensidad de las precipitaciones y sus posibles consecuencias, las autoridades han determinado activar la alerta roja en varias comunas y regiones del país debido al avance del sistema frontal.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ha informado de que la medida se aplicará en las provincias de Choapa y Limarí, en la Región de Coquimbo; en toda la Región de Valparaíso; y en la comuna de María Pinto, perteneciente a la Región Metropolitana.

El funcionario ha manifestado también una fuerte preocupación por el riesgo de deslizamientos de tierra en sectores donde existen viviendas o asentamientos habitados. En este contexto, ha señalado que en Coquimbo existe especial atención en el sector de Infiernillo, mientras que en Valparaíso se han identificado hasta doce asentamientos ubicados en Viña del Mar y Valparaíso que podrían verse afectados.

Respecto a la Región Metropolitana, Pavez ha advertido sobre la situación de algunos campamentos ubicados en las cercanías del río Mapocho, además de sectores como Talagante y 'La Islita', en Puente Alto. Estos últimos fueron evacuados preventivamente con apoyo de equipos municipales, Carabineros y las Fuerzas Armadas.

El subsecretario ha indicado además que el Gobierno ha iniciado un proceso de evaluación para identificar a las personas afectadas y coordinar la entrega de ayuda. Para ello, ha comenzado a aplicar las fichas FIBE (Ficha Básica de Emergencia) en regiones como Biobío, La Araucanía y otras zonas del sur del país.