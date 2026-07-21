Al menos una decena de muertos por un derrumbe en un túnel en construcción en el noreste de India

Archivo - Imagen de archivo de un túnel en construcción en India. - Europa Press/Contacto/Basit Zargar - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han muerto al quedar sepultadas por un derrumbe registrado a causa de un corrimiento de tierra en un túnel que se encontraba en construcción en el distrito de Namchi, en Sikki, un estado situado en el noroeste de India.

Las autoridades del país han señalado este martes que todos ellos son trabajadores que se vieron atrapados después de que el deslave bloqueara la entrada del túnel. Además, las labores de búsqueda y rescate revisten complicaciones debido a la fuga de metano por el alud, según informaciones de la cadena NDTV.

La situación ha llevado a que varios rescatistas sufran mareos y desmayos durante estos trabajos, que siguen desarrollándose a lo largo de la jornada. De momento otras doce personas han podido ser rescatadas, si bien otras 18 siguen atrapadas.

El incidente tuvo lugar el lunes sobre las 15.00 horas (hora local) y las causas están siendo investigadas. Algunos de los trabajadores han explicado que antes del deslave es escuchó una fuerte explosión en el interior del túnel.