Al menos diez heridos por una explosión en una base del Ejército de Corea del Sur en Paju

Archivo - Iamgen de archivo de soldados surcoreanos durante una serie de labores de entrenamiento. - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur han informado este miércoles de que al menos diez personas han resultado heridas a causa de una explosión registrada en una base del Ejército en la ciudad de Paju, en el noroeste del país.

El incidente ha tenido lugar sobre las 15.30 (hora local), cuando efectivos del Ejército se encontraban realizando una serie de maniobras, que no han incluido el uso de munición real, según han explicado las fuerzas de seguridad en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

Un total de doce militares han participado en las maniobras, que incluían el uso de un artefacto que podría haber explotado. Dos de los heridos presentan quemaduras en las piernas y los brazos, si bien ninguno se encuentra en estado crítico.

Las autoridades, que han abierto una investigación para discernir las causas del incidente, han confirmado que todos ellos han sido trasladados a hospitales de la zona para recibir tratamiento médico.