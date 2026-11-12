Al menos diez muertos y cinco heridos tras caer un minibús por un barranco en el centro de Nepal

Archivo - Accidente de autobús en Kathmandu, Nepal, el 23 de febrero de 2026 (archvio) - Sunil Sharma / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han fallecido y otras cinco han resultado heridas este jueves tras precipitarse un microbús eléctrico por un barranco de unos 700 metros de profundidad en el distrito de Makawanpur, en el centro de Nepal, según ha informado el diario nepalí 'The Kathmandu Post' citando fuentes policiales.

El accidente ha tenido lugar durante la mañana en Chisapani Gadhi, en la localidad rural Bhimphedi-6, después de que el vehículo se saliera de la carretera y cayera por una pronunciada pendiente.

Entre las víctimas mortales figuran cinco hombres, incluido el conductor, tres mujeres y dos menores. Los equipos de rescate han localizado asimismo con vida a un niño de tres años en una ladera próxima al lugar de accidente. Por su parte, los cinco supervivientes heridos han sido evacuados a un hospital, donde reciben atención médica.