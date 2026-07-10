Al menos diez muertos por un corrimiento de tierra tras el paso del tifón 'Bavi' en el sur de Filipinas

Archivo - Imagen de archivo de las fuertes lluvias en Filipinas. - ROUELLE UMALI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han muerto por un deslizamiento de tierra a causa de las fuertes lluvias registradas en Malapatan, en la provincia de Sarangani, según han informado este viernes las autoridades de Filipinas, que han indicado que las víctimas, que se encontraban en sus hogares en el momento del deslave, pertenecían a dos familias.

Las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona, donde se han podido recuperar los cuerpos de varias personas que han quedado sepultadas. Además, un hombre de 31 años ha sido rescatado con vida a lo largo de la mañana, según informaciones de la cadena GMA.

Rodrigo Sosmeña, director de la Oficina de Defensa Civil de Mindanao Central, ha confirmado que entre las víctimas mortales hay niños y ha declarado que el corrimiento se ha producido "como consecuencia" del paso del tifón 'Bavi', conocido en Filipinas como 'Inday'.

"El tifón ha intensificado los efectos del monzón procedente del suroeste, que ha provocado fuertes lluvias en Sarangani", ha declarado Sosmeña, que ha apuntado que esto ha provocado la "saturación del suelo, favoreciendo el deslizamiento de tierra".

La Oficina Municipal de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (MDRRMO) ha alertado de que el terremoto de magnitud 7,8 en la escala abierta de Richter registrado el pasado 8 de junio podría haber contribuido también al debilitamiento del suelo en esta zona.

Las autoridades locales de Sarangani han informado de que tienen previsto reubicar a las familias afectadas y a las que residen cerca de la zona del deslave para evitar más víctimas.