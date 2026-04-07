Al menos diez muertos y seis heridos en el derrumbe del tejado de unas viviendas en el este de Afganistán

Archivo - Miembros de las fuerzas de seguridad afganas inspeccionan una casa de adobe derrumbada en el distrito de Kot, en la provincia de Nangarhar (Afganistán), en 2020. - Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han muerto y otras seis han resultado heridas en el derrumbe del tejado de unas viviendas en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán.

Según informa la agencia Pajhwok, los derrumbes se han producido en distintos puntos de Nangarhar en distintos accidentes similares en los que las construcciones han cedido con varios residentes dentro.

El caso más grave ha sucedido en la ciudad de Jalalabad, donde se han registrado cinco muertos, mientras que otros incidentes similares han tenido lugar en los distritos de Shirzad, Jogiani y Haska Mina hasta llegar al balance total de diez muertos.

Este tipo de episodios son frecuentes en Afganistán donde muchas de las viviendas siguen siendo construidas con adobe y son pasto de derrumbes o fenómenos climatológicos adversos.