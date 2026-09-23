Al menos dos heridos tras impactar un "proyectil desconocido" contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

Un buque petrolero impactado por un misil en el estrecho de Ormuz - UKMTO

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han resultado heridas este miércoles por el impacto de un "proyectil desconocido" contra un petrolero cuando transitaba el estrecho de Ormuz, según ha informado el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Si bien de momento se desconoce la autoría del ataque, el UKMTO ha indicado en un comunicado que el buque es un petrolero que se encuentra actualmente "incendiado y a la deriva". "Todos los miembros de la tripulación han tenido que ser evacuados, y se han registrado dos heridos", ha señalado.

"Las autoridades pertinentes se encuentran investigando lo sucedido. No existen informaciones sobre un posible impacto medioambiental en este momento. Se ha pedido a los barcos que navegan en la zona a transitar el estrecho con precaución y comunicar cualquier actividad sospechosa al UKMTO", ha puntualizado.

Numerosos buques han sido atacados en la zona al hilo del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, a la que Teherán respondió con ataques contra Israel e intereses estadounidenses en la región, así como limitando el tráfico en esta estratégica vía marítima.