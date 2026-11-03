Al menos dos militares muertos y otros cinco heridos en un ataque con drones achacado al ELN en Colombia

Archivo - Imagen de archivo de militares de Colombia. - Zoraida Diaz / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Colombia han confirmado que al menos dos militares murieron y otros cinco resultaron heridos en un ataque con drones registrado la madrugada del domingo y achacado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, situado en el oeste del país.

El Ejército ha indicado en un comunicado que los hechos tuvieron lugar en un sector situado entre Juntas de Tamaná y La Italia, donde las unidades del Batallón de Operaciones Terrestres nº25 fueron objeto de "ataques indiscriminados y constantes" mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados equipados con artefactos explosivos.

Una vez detectado el incidente, la Fuerza Aérea colombiana puso en marcha una serie de operaciones con el objetivo de facilitar la extracción de los militares afectados y su posterior evacuación hacia centros sanitarios para recibir atención médica.

Así, desde el Ejército han rechazado este "acto de violencia", que "constituye una violación a los Derechos Humanos y una infracción del Derecho Internacional, al atentar contra la vida e integridad de los hombres del cuerpo, quienes cumplían con su deber constitucional de garantizar la seguridad y soberanía en el territorio nacional".

"La institución lamenta los hechos ocurridos y extiende sus condolencias a la familia de nuestros dos soldados profesionales, héroes de la patria; asimismo, y como medidas de coordinación, tras tener conocimiento de los lamentables hechos, se activaron los protocolos institucionales y el acompañamiento integral a su familia, brindando apoyo permanente en esta difícil situación", recoge el texto.

En este sentido, las fuerzas colombianas han reiterado su "compromiso con la protección de la población civil y el restablecimiento del orden público en el departamento", donde han anunciado que mantendrán el despliegue de "capacidades" para "contrarrestar las acciones de este grupo criminal".

El incidente se enmarca en una serie de ataques registrados a lo largo del último fin de semana en el país. En Planadas, Tolima, un atentado dejó cuatro civiles muertos, entre ellas un bebé, y 17 heridos. A esto se suman varios ataques con explosivos y drones en distintas zonas.