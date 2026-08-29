Al menos dos muertos y 16 heridos al chocar un autobús urbano contra un muro en Estambul (Turquía)

Archivo - Bandera de Turquía - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y otras 16 han resultado heridas, una de ellas en estado de gravedad, este viernes tras estrellarse un autobús de transporte público contra el muro del jardín de un complejo residencial en el distrito de Zeytinburnu, en Estambul (Turquía).

Según un comunicado de la Gobernación de la ciudad turca, el accidente habría ocurrido alrededor de las 16.48 horas (hora local) en la calle Kennedy, a la altura del barrio de Kazliçesme. Asimismo, la empresa de transportes responsable, IETT, ha emitido otro comunicado en que ha afirmado que el autobús se salió de la carretera principal "tras la realización de una maniobra que pretendía evitar la colisión contra un turismo que que cambió repentinamente de carril".

El conductor del autobús ha tenido que ser rescatado del interior del vehículo por los equipos de bomberos antes de ser atendido por los servicios sanitarios. A su vez, los heridos han sido evacuados a diversos hospitales de la zona, hasta donde se ha desplazado el mismo gobernador de Estambul, Davut Gül, para constatar su evolución.

"El Gobernador Gül recibió información de los médicos sobre el estado de salud de nuestros ciudadanos heridos y les transmitió sus mejores deseos para su recuperación", ha señalado la Gobernación de la ciudad turca en una publicación en sus redes sociales.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional turca, Numan Kurtulmus, ha ofrecido "sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de los ciudadanos que perdieron la vida en los accidentes de tráfico ocurridos".

Asimismo, tanto las autoridades locales competentes como la propia empresa de transportes IETT han confirmado que investigarán lo sucedido y que abrirán las causas judiciales necesarias.

"Nuestra compañía y las fuerzas del orden han iniciado las investigaciones administrativas y judiciales necesarias en relación con el mencionado accidente de autobús público privado", ha manifestado en un comunicado la empresa de transporte responsable, IETT, en un comunicado recogido por la agencia turca Anadolu.