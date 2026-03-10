Al menos dos muertos y 17 heridos por un ataque del Ejército de Rusia contra Sloviansk, en Donetsk

Archivo - Imagen de archivo de un edificio afectado por los ataques rusos sobre Ucrania. - Oleksii Chumachenko/SOPA Images / DPA - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han informado este martes de que al menos dos personas han muerto y otras 17 han resultado heridas, entre ellas una menor de 14 años, por un ataque de las fuerzas rusas contra la ciudad de Sloviansk, en Donetsk, situada en el este del territorio ucraniano y ocupada en gran medida por Rusia.

"Durante la mañana del 10 de marzo, el Ejército ruso ha atacado Sloviansk. El objetivo de las fuerzas de ocupación eran áreas residenciales densas, donde uno de los proyectiles ha alcanzado un edificio residencial, entre otros", ha indicado la Fiscalía regional de Donetsk.

En este sentido, ha confirmado que, de momento, hay dos víctimas mortales. "Las consecuencias definitivas de este ataque del enemigo están analizándose y determinándose", ha explicado.

Así, ha confirmado la apertura de una investigación exhaustiva por parte de las fuerzas de seguridad, a la espera de dilucidar si estos actos constituyen un crimen de guerra --tal y como señala el Código Penal de Ucrania--.

Donetsk fue anexionada en octubre de 2022 por Rusia junto a las provincias de Zaporiyia, Lugansk y Jersón --todas ellas parcialmente ocupadas en el marco de la invasión--, una medida no reconocida por parte de la comunidad internacional que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea por parte de Moscú.