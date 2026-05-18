Al menos dos muertos por un ataque con drones ucranianos contra la región rusa de Bélgorod

Archivo - Vehículos militares aparcados junto a una carretera cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania en la región de Bélgorod, Rusia. - Anton Vergun / Sputnik / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este lunes a causa de un ataque con drones del Ejército de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod, situada en el oeste del país y a menudo objeto de este tipo de ataques en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

"Dos hombres murieron y otros dos sufrieron heridas en un ataque terrorista perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la localidad de Borisovka, en el distrito homónimo, dos hombres murieron en el acto por la detonación de un dron enemigo antes de que llegara la ambulancia", han indicado las autoridades en un comunicado.

El sábado, otro hombre murió en un ataque con drones ucranianos en Krasnaya Yaruga, en la misma región rusa. Desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, Rusia ha bombardeado frecuentemente el territorio ucraniano, atacando su infraestructura esencial.

En represalia, el Ejército de Ucrania ha lanzado ataques que, según Kiev, tienen como objetivo la infraestructura militar y energética de Moscú, en un intento por obstaculizar la capacidad del Kremlin para financiar el esfuerzo bélico.