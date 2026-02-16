Al menos dos muertos y cerca de 20 heridos por la explosión de un paquete bomba en el noreste de Pakistán

Imagen de archivo de un atentado en la ciudad paquistaní de Peshawar, en la provincia de Jaiber Pastunjuá. - Europa Press/Contacto/Hussain Ali

Al menos dos personas han muerto y otras 17 han resultado heridas este lunes como consecuencia de la explosión de un paquete bomba colocado en una motocicleta aparcada cerca de una comisaría en la localidad de Bannu, en Jaiber Pastunjuá, una provincia fronteriza con Afganistán y escenario habitual de este tipo de atentados.

Entre los fallecidos hay un menor de edad. A pesar de que el paquete bomba tendría como objetivo la estación de Policía, la explosión ha afectado a las personas que se encontraban en los comercios de alrededor, informa el diario paquistaní 'Dawn'.

El distrito de Bannu ha sido escenario en los últimos tiempos de incidentes de este tipo, en los que tanto civiles como fuerzas de seguridad locales han sido objeto de los ataques del grupo terrorista Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes.

TTP ha incrementado sus atentados tras dar por finalizado el alto el fuego en noviembre de 2022, en medio de unos contactos que estaban siendo mediados por los talibán afganos tras tomar hacerse con el poder en ese país en agosto de 2021.