Al menos dos muertos y decenas de detenidos tras un tiroteo en un centro comercial de Los Ángeles (EEUU)

Archivo - Imagenes de archivo de la Policía de Los Ángeles
Archivo - Imagenes de archivo de la Policía de Los Ángeles - Jonathan Alcorn / Zuma Press / Europa Press
Europa Press Internacional
Publicado: sábado, 3 octubre 2026 17:30
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MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto, un número todavía indeterminado han resultado heridas, y decenas han terminado detenidas tras un tiroteo ocurrido esta pasada madrugada en un centro comercial en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Fuentes policiales han confirmado a la cadena ABC el balance provisional de este incidente ocurrido en torno las 23.00 (hora local) en el centro comercial University Plaza, llamado así por su proximidad a la universidad de Cal State Northridge, en el extremo norte de la metrópolis californiana.

La Policía todavía no ha anunciado ni detenciones ni facilitado la descripción de ningún sospechoso.

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