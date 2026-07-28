Al menos dos muertos y múltiples heridos en ataques de Israel contra el centro y el norte de Gaza

Palestinos entre los restos de sus hogares tras un ataque de Israel contra el barrio de Shujaiya, en ciudad de Gaza - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto y varios han resultado heridos a causa de distintos ataques perpetrados este martes por el Ejército de Israel contra la la Franja de Gaza, pese al alto el fuego acordado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en octubre de 2025.

Fuentes médicas citadas por el diario 'Filastin', vinculado a la milicia palestina, han confirmado una víctima mortal y múltiples heridos fruto de un ataque con dron contra el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave palestino.

Se trata de un hombre de 38 identificado como Ahmed Husein Kafina, según ha señalado por su parte la agencia de noticias palestina Sanad, que precisa que el bombardeo tuvo lugar en las inmediaciones del mercado de Balata de Nuseirat.

Asimismo se ha registrado un ataque con dron contra una vivienda en el barrio de Al Rimal de ciudad de Gaza, que, de acuerdo a Sanad, ha matado al menos a una persona.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado hasta el momento sobre estos ataques, si bien han anunciado la muerte de un miembro de Yihad Islámica en un ataque lanzado este lunes en Jan Yunís, en el sur del enclave palestino.

De acuerdo al Ejército israelí, se trata de Mohamed Jaled Mohamed Aslam, quien "participó en el secuestro de civiles israelíes" el 7 de octubre de 2023.

"Recientemente, Aslam había impulsado planes terroristas contra las fuerzas del Ejército israelí y los ciudadanos del Estado de Israel. El terrorista representaba una amenaza inmediata y fue eliminado en un ataque aéreo de precisión", han asegurado las FDI.

A pesar de la tregua, más de 1.200 palestinos han muerto en ataques de Israel en Gaza, donde la cifra de fallecidos asciende a más de 73.300 desde el inicio de la ofensiva tras los ataques perpetrados contra Israel en octubre de 2023.