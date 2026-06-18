Al menos dos muertos y una quincena de heridos en nuevos ataques de Rusia sobre Dnipropetrovsk

Archivo - Secuelas de un ataque ruso sobre la región de Dnipropetrovsk. - Europa Press/Contacto/Mykola Miakshykov - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y otras 17 más han resultado heridas como consecuencia de nuevos ataques del Ejército ruso sobre la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania, colindante con las zonas ocupadas.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Oeksandr Ganzha, ha informado en redes sociales de que las fuerzas rusas han empleado fuego de artillería, drones y misiles para acometer sus ataques sobre la provincia.

"El enemigo atacó tres distritos de la región más de 20 veces", ha contado en un mensaje, en el que ha detallado que los ataques han caído sobre la región del río Dniéper, así como en las de Nikopol y Krivói Rog.