Al menos dos muertos y seis heridos en un tiroteo a la salida de un templo de la Iglesia mormona en Utah, EEUU

Efectivos de la Policía de Salt Lake City, del estado de Utah, se trrasladan en coche durante un operativo - POLICÍA DE SALT LAKE CITY EN X

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y seis han resultado heridas este miércoles a consecuencia de un tiroteo que ha tenido lugar a las afueras de templo de la Iglesia mormona en una localidad del estado de Utah.

La Policía de Salt Lake ha confirmado este balance en su cuenta de la red social X, donde ha precisado que al menos tres de los heridos se encuentran en estado crítico.

El cuerpo ha señalado en la misma publicación que hasta el momento no hay detenidos pero ha asegurado que está llevando a cabo una búsqueda, tras un tiroteo que ha tenido lugar pasadas las 19.30 (hora local) en una capilla de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Redwood Road, según recoge la cadena de televisión ABC News.