Al menos dos muertos y un tercero desaparecido por avalanchas de nieve en el norte de Italia

Archivo - Imagen aérea de los Alpes italianos - Europa Press/Contacto/Astronaut Provided/Nasa

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han fallecido y una tercera se encuentra desaparecida por sendas avalanchas de nieve que han tenido lugar este jueves en los Alpes italianos, en el norte del país.

Una avalancha ha arrastrado a cuatro personas cerca de un refugio en la provincia de Cuneo, que ha dejado un muerto, dos heridos y un desaparecido. Las autoridades han desplegado helicópteros, equipos de rescate de montaña y Bomberos en la zona, a unos 2.300 metros de altitud.

Por otro lado, un esquiador ha fallecido esta mañana al ser arrastrado varias decenas de metros por una avalancha cerca de Recoaro Terme, en la provincia de Vicenza. La otra persona con la que estaba ha salido ilesa, recoge la agencia de noticias AdnKronos.