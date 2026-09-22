Al menos dos muertos en Tokio por fuertes lluvias causadas por un tifón que azota la costa del este de Japón

Archivo - Tifón causa alteraciones en la red de trasnportes en Tokio, Japón (archivo) - Zhang Xiaoyu / Xinhua News / Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han fallecido como consecuencia de las intensas precipitaciones, inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el tifón 'Dujuan' a su paso por la región de Kanto, incluida el área metropolitana de Tokio, en el este de Japón, donde continúan las labores de búsqueda y rescate ante la posibilidad de que haya nuevas víctimas mortales entre los desaparecidos.

Uno de los fallecidos es un hombre de 51 años que participaba en trabajos de reparación de una carretera en Sodegaura, en la prefectura de Chiba. El trabajador quedó sepultado al verse sorprendido por un corrimiento de tierra y murió más tarde en un hospital de la zona, según han informado fuentes policiales recogidas por la agencia japonesa de noticias Kyodo.

En esa misma localidad, una mujer de 40 años ha resultado herida de carácter leve después de ser alcanzada por los materiales desprendidos durante otro deslizamiento.

En Yokosuka, dentro de la prefectura de Kanagawa, otra mujer ha perdido la vida al inundarse su vivienda con lodo procedente de otro desprendimiento. Mientras tanto, en la cercana ciudad de Miura, otro corrimiento afectó a un edificio residencial y una persona continúa desaparecida.

Las autoridades investigan también posibles desapariciones adicionales en la región oriental de Kanto. Ante esta situación, el Gobierno de Kanagawa ha pedido la intervención de las Fuerzas de Autodefensa de Japón para apoyar las tareas de búsqueda y rescate.

Por el momento, la Agencia Meteorológica de Japón mantiene diferentes niveles de alerta ante el riesgo de nuevos desprendimientos. En el norte del archipiélago de Izu ha llegado a emitirse el nivel máximo, el cinco dentro de una escala de cinco, mientras que el nivel cuatro ha sido establecido para el resto de las islas y determinadas zonas de Tokio, Chiba, Kanagawa, Ibaraki y Miyagi.