Al menos dos palestinos muertos por disparos del Ejército de Israel en el este Gaza

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto este miércoles por disparos de las tropas israelíes en el este de Gaza a pesar del alto el fuego acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja y que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

Fuentes médicas del hospital Al Mamadani han indicado que las dos víctimas mortales han sido trasladadas hasta las instalaciones sanitarias durante la mañana. Una de ellas habría sido alcanzada por los disparos cuando se encontraba en el barrio de Zeitun.

El segundo fallecido, identificado como Jalal Obeid, de 46 años, se encontraba en un mercado del mismo barrio, situado cerca de la Línea Amarilla establecida en el acuerdo, según informaciones recogidas por el diario 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Las autoridades de Gaza, controladas por este grupo, han informado en un comunicado de que la cifra de muertos a causa de la ofensiva puesta en marcha por Israel tras los ataques del 7 de octubre asciende a 70.117, mientras que los heridos se sitúan ahora en 170.999.

Desde la entrada en vigor del último alto el fuego se han constatado 360 muertos por ataques israelíes, si bien la cifra total de fallecidos asciende a los 617 dado que muchos de ellos corresponden a cuerpos recuperados de entre los escombros.