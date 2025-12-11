Al menos un migrantes muerto y otros dos en estado crítico tras sufrir un naufragio en un río de Croacia

Archivo - ZAGREB, March 12, 2022 -- Police conduct an investigation in cooperation with military police after an unidentified military drone crashed in the area of Jaraun, Zagreb on March 10, 2022. An unmanned drone that crashed in the Jarun area of sout - Europa Press/Contacto/Igor Soban - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Croacia han informado este jueves de que un migrante ha muerto y otros dos se encuentran en estado crítico después de que la embarcación en la que viajaban sufriera un naufragio en el río Sava a la altura de la ciudad de Slavonski Brod, en Croacia.

El incidente ha tenido lugar cuando los migrantes trataban de cruzar el río con una densa niebla, según han explicado los servicios de emergencias en declaraciones a la cadena de televisión croata HRT.

Ivan Vuleta Hini, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Slavonski Brod, ha señalado que los efectivos han apuntado a que varias personas se encuentran heridas --dos de ellas de gravedad-- y han tenido que recibir atención sanitaria.

Así, ha aclarado que los equipos de emergencias han recibido una llamada de madrugada, sobre las 5.30 horas (hora local) y ha matizado todos ellos son ciudadanos extranjeros, aunque no ha especificado las nacionalidades.

Muchos migrantes entran en Croacia, que forma parte de la Unión Europa, desde países como Bosnia y Herzegovina y Serbia, fundamentalmente. Todos ellos se encuentran en llamada ruta migraotira balcánica, por la que pasan miles de migrantes procedentes de Turquía.