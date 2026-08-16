Al menos un militar muerto y otros cinco heridos en un ataque del ELN en el noreste de Colombia

Archivo - Militar colombiano - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia han denunciado un ataque con drones contra un grupo de militares en Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha dejado al menos un soldado muerto y otros cinco heridos.

"Rechazamos el ataque del ELN contra nuestros soldados en Ábrego, Norte de Santander, perpetrado con drones cargados con explosivos. Un soldado fue asesinado y cinco más resultaron heridos", ha confirmado el Ministerio de Defensa en sus redes sociales, donde ha denunciado este tipo de ataque que "transgrede los límites" contemplados en el Derecho Internacional Humanitario y "pone en riesgo a quienes participan en las hostilidades y a la población civil".

En esta línea, la cartera ministerial, que asegura que el ELN está detrás del suceso, ha afeado al grupo paramilitar "su desprecio por la vida de los colombianos".

"Frente al terrorismo, nuestra Fuerza Pública seguirá firme y ejercerá la fuerza legítima del Estado para defender a Colombia y sus ciudadanos", ha agregado.

La única víctima mortal es un hombre identiciado como Neiver Madera Ricardo, "soldado profesional", ha indicado el Ejército, que previamente apuntó a que el el ataque fue "presuntamente perpetrado por integrantes del GAO (Grupo Armado Organizado) ELN" mientras sus efectivos realizaban "labores de seguridad sobre este eje vial".