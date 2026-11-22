Ubicación de un terremoto de 6,7 en el centro de Perú - EPDATA

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fuerte terremoto que sacudió este viernes la región de Junín, en el centro de Perú, ha dejado un fallecido y más de una docena de heridos, además de más de 120 viviendas afectadas y otras cuatro destruidas, según el último balance de las autoridades peruanas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio de Salud (Minsa) ha reportado el fallecimiento de una persona en un hospital en la provincia de Huánuco, ubicada en el centro de Perú, y 16 personas heridas, doce de ellas permanecen hospitalizadas por el momento, once en centros médicos de Junín y una en Huánuco. Las otras tres personas ya han recibido el alta médica.

El Minsa movilizó al personal asistencial, brigadistas, equipos técnicos y ambulancias para garantizar la atención de los afectados. El COES mantiene el seguimiento de la emergencia y las necesidades de la población.

El movimiento sísmico ha causado daños en establecimientos de salud, instituciones educativas y templos religiosos. Así, más de 20 centros sanitarios se han visto afectados y 156 viviendas han tenido daños, siendo un número similar de viviendas consideras como inhabitables.

Se han producido cortes de electricidad en algunas zonas de cuatro regiones, lo que ha afectado a casi 93.000 personas, según ha informador este sábado el Organismo regulador de la Energía y la Minería (Osinergmin). Hasta el momento, no se han registrado interrupciones en las operaciones mineras.

El seísmo, de magnitud 6,7 en la escala de Ritchter, se produjo poco después de las 19.00 hora local, a una profundidad de más de 129 kilómetros, con epicentro en la región andina de Junín, según informó el l Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico de Perú. El temblor se sintió en varias partes del país, incluyendo la capital, Lima.