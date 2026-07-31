Al menos un muerto tras un ataque israelí en el centro de Gaza horas después del anuncio de desarme de Hamás

Daños en edificios por los ataques israelíes en Nuseirat, en la Franja de Gaza - Hassan Al-Jedi/APA Images via ZU / DPA

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto y varias más han resultado heridas este viernes tras el impacto de un dron israelí en el centro de la Franja de Gaza pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que se ha alcanzado un acuerdo para el "desarme total" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas.

El ataque ha tenido lugar este viernes en la calle Saladino, en el centro del enclave palestino. La víctima ha sido identificada como Mohamed Abdul Naser al Jatib, de 36 años, según ha recogido el diario 'Filastin', afín a Hamás.

Este es el primer ataque mortal perpetrado por el Ejército de Israel desde el anuncio del acuerdo de desarme con Hamás este viernes después de que la delegación de la milicia se reuniese con los mediadores egipcios, qataríes y turcos en El Cairo.

El acuerdo contempla que la milicia palestina entregue las armas a fin de que la Junta de Paz, el organismo internacional configurado por el presidente norteamericano, termine de tomar las riendas del enclave, primero con la instalación de la Fuerza de Estabilización Internacional y después con la puesta en marcha del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), la entidad política que dirigirá el economista palestino y ex viceministro de la Autoridad Palestina Alí Shaath.