Al menos un muerto por la caída de restos de un dron derribado en el oeste de Rusia

Archivo - Personal del Ejército ucraniano en una imagen de archivo. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han informado este lunes de que una persona ha muerto por el impacto de restos de un dron ucraniano derribado sobre una zona residencial de la ciudad de Vsevolozhsk, en la región de San Petersburgo, situada en el oeste del país.

El gobernador de la zona, Alexander Drozdenko, ha confirmado la muerte de una mujer tras la caída de los fragmentos, según un comunicado en el que ha detallado que la víctima mortal residía en la última planta de un edificio que se ha visto afectado por los ataques.

"Traslado mis profundas condolencias a la familia de la fallecida. Les prestaremos toda la ayuda necesaria", ha subrayado. Así, ha indicado que los vecinos han tenido que ser evacuados a un centro de alojamiento temporal.

El Ejército de Rusia ha intensificado sus ataques con drones contra poblaciones del oeste del país a medida que avanza la guerra, que comenzó hace ya más de cuatro años.