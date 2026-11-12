Al menos un muerto y cinco heridos en un ataque ruso contra una zona residencial de Kiev

Un bombero trabaja para extinguir un incendio en un centro logístico tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania, el 5 de noviembre. - Danylo Antoniuk / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y cinco han resultado heridas este jueves a causa de un bombardeo ruso en el distrito residencial de Solomianski en la capital, Kiev, según ha denunciado la Administración de Kiev.

"En el distrito de Solomianski, como consecuencia de un ataque enemigo, se ha incendiado un edificio residencial que ha sufrido daños parciales en la quinta planta. Lamentablemente, una mujer de 44 años ha fallecido como consecuencia del ataque enemigo", han informado las autoridades locales.

De acuerdo al último balance, el número de heridos se sitúa en cinco, siendo todos tratados por la asistencia médica.

PROBLEMAS CON EL SISTEMA STARSHIELD

La propia Administración de Kiev sostiene que las defensas antiaéreas de la ciudad están teniendo dificultades para repeler los bombardeos rusos, ante "importantes fallos" en el funcionamiento de Starshield, sistemas de Internet satelital clave para la defensa y las operaciones militares ucranianas.

"Lamentablemente, desde hace varios días nuestras unidades vienen registrando importantes fallos en el funcionamiento de Starshield sobre el territorio de Ucrania: a lo largo de toda la línea del frente y en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania", ha indicado, aludiendo a informes militares del ministro de Defensa de Ucrania, Yevheni Jmara.

Así, ha apuntado a límites de velocidad al sistema de 161 kilómetros por hora, una cuestión que Ucrania ya denunció hace semanas y que dificulta su capacidad de repeler los ataques. Las Fuerzas Armadas ucranianas han comprobado que "no se trata de errores aleatorios, sino de una limitación de velocidad impuesta por el propio sistema".

"Esto supone, ante todo, una complicación considerable a la hora de interceptar los drones rusos propulsados por motores a reacción. Lamentablemente, ya se han producido impactos debido a que los medios de interceptación no alcanzan la velocidad suficiente y no llegan a tiempo para neutralizarlos", han advertido las autoridades locales de Kiev.

De esta forma ha señalado que esta cuestión "facilita" que Rusia "mate a más ucranianos y lance ataques más precisos contra Ucrania".